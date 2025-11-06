Spectacle de magie à Laon Oserez-vous Laon
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-20 15:45:00
Date(s) :
2026-03-20
Le seul magicien à avoir été deux fois finaliste de La France a un Incroyable talent !
Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entòs.
Klek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs
propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force.
Oserez-vous en savoir plus ?
RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h10 à partir de 10 ans) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
The only magician to have been a finalist on La France a un Incroyable talent twice!
German :
Der einzige Zauberer, der zweimal Finalist bei La France a un Incroyable Talent war!
Italiano :
L’unico mago ad essere stato due volte finalista di La France a un Incroyable talent !
Espanol :
El único mago que ha sido dos veces finalista de La France a un Incroyable talent
L’événement Spectacle de magie à Laon Oserez-vous Laon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Pays de Laon