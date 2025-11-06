Spectacle de magie à Laon Oserez-vous Laon

Spectacle de magie à Laon Oserez-vous

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-20 15:45:00

Date(s) :

2026-03-20

Le seul magicien à avoir été deux fois finaliste de La France a un Incroyable talent !

Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entòs.

Klek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs

propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force.

Oserez-vous en savoir plus ?

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h10 à partir de 10 ans) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

The only magician to have been a finalist on La France a un Incroyable talent twice!

German :

Der einzige Zauberer, der zweimal Finalist bei La France a un Incroyable Talent war!

Italiano :

L’unico mago ad essere stato due volte finalista di La France a un Incroyable talent !

Espanol :

El único mago que ha sido dos veces finalista de La France a un Incroyable talent

