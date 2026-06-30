Informations pratiques

Montluçon

Spectacle de magie

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les deux magiciens Eric Borner et Jean-Christophe Tomassini se succéderont sur la scène installée au pied du Château des ducs de Bourbon pour une soirée de magie à couper le souffle.

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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

The two magicians, Eric Borner and Jean-Christophe Tomassini, will take turns performing on the stage set up at the foot of the Castle of the Dukes of Bourbon for a breathtaking evening of magic.

L’événement Spectacle de magie Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme