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AGENDA · Montluçon

Spectacle de magie Montluçon

vendredi 10 juillet 2026 · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place Piquand
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Spectacle de magie

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Les deux magiciens Eric Borner et Jean-Christophe Tomassini se succéderont sur la scène installée au pied du Château des ducs de Bourbon pour une soirée de magie à couper le souffle.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

The two magicians, Eric Borner and Jean-Christophe Tomassini, will take turns performing on the stage set up at the foot of the Castle of the Dukes of Bourbon for a breathtaking evening of magic.

L’événement Spectacle de magie Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

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