Spectacle de magie Montluçon
vendredi 10 juillet 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Spectacle de magie
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les deux magiciens Eric Borner et Jean-Christophe Tomassini se succéderont sur la scène installée au pied du Château des ducs de Bourbon pour une soirée de magie à couper le souffle.
.
Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The two magicians, Eric Borner and Jean-Christophe Tomassini, will take turns performing on the stage set up at the foot of the Castle of the Dukes of Bourbon for a breathtaking evening of magic.
L’événement Spectacle de magie Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon 30 juin 2026
- Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon 1 juillet 2026
- Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon 1 juillet 2026
- Atelier Massage bébé Médiathèque de Fontbouillant Montluçon 1 juillet 2026
- Apéro Jam du 109 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon 2 juillet 2026