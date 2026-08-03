AGENDA · Collioure
SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure
lundi 3 août 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Place du Maréchal Leclerc Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00
Date(s) :
2026-08-03
À 19h, assistez au spectacle de Marionnettes pour enfants !
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Place du Maréchal Leclerc Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
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English :
%C0 7:00 p.m.—Come see the puppet show for kids!
L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE COLLIOURE
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