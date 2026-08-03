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AGENDA · Collioure

SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure

lundi 3 août 2026 · Collioure

SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Maréchal Leclerc
Ville
66190 Collioure
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Collioure

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Place du Maréchal Leclerc Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-08-03

À 19h, assistez au spectacle de Marionnettes pour enfants !
  .

Place du Maréchal Leclerc Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 

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English :

%C0 7:00 p.m.—Come see the puppet show for kids!

L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE COLLIOURE

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