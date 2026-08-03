Informations pratiques

Collioure

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Place du Maréchal Leclerc Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

À 19h, assistez au spectacle de Marionnettes pour enfants !

.

Place du Maréchal Leclerc Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 7:00 p.m.—Come see the puppet show for kids!

L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTES Collioure a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE COLLIOURE