Informations pratiques

Saint-Martin-aux-Buneaux

Spectacle de marionnettes

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ce spectacle original, qui enchantera petits et grands, se déroulera à 11h et à 16h sur le terrain près de la chapelle.

Sans inscription préalable mais participation libre « au chapeau » à la fin du spectacle .

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Spectacle de marionnettes

L’événement Spectacle de marionnettes Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre