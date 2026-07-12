Spectacle de marionnettes Saint-Martin-aux-Buneaux
vendredi 21 août 2026 · Saint-Martin-aux-Buneaux
Informations pratiques
Saint-Martin-aux-Buneaux
Spectacle de marionnettes
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ce spectacle original, qui enchantera petits et grands, se déroulera à 11h et à 16h sur le terrain près de la chapelle.
Sans inscription préalable mais participation libre « au chapeau » à la fin du spectacle .
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Spectacle de marionnettes
L’événement Spectacle de marionnettes Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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