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Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy

Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy

Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy mardi 28 avril 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Boulevard Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :
2026-04-28

L’école des Tilleuls présente son spectacle (Dé) masquer ses émotions En collaboration avec l’EEAVY et avec l’artiste Lucie Anceau Salle polyvalente   .

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 28 51 

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English :

L’événement Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Clamecy a été mis à jour le 2026-04-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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