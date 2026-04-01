Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy
Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy mardi 28 avril 2026.
Clamecy
Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls
Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28
L’école des Tilleuls présente son spectacle (Dé) masquer ses émotions En collaboration avec l’EEAVY et avec l’artiste Lucie Anceau Salle polyvalente .
Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 28 51
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English :
L’événement Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Clamecy a été mis à jour le 2026-04-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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