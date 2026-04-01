Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy

Clamecy

Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :

2026-04-28

L’école des Tilleuls présente son spectacle (Dé) masquer ses émotions En collaboration avec l’EEAVY et avec l’artiste Lucie Anceau Salle polyvalente .

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 28 51

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English :

L’événement Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Clamecy a été mis à jour le 2026-04-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)