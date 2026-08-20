Spectacle de musique et de danse, Musée de la Chartreuse, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai
Informations pratiques
Spectacle de musique et de danse Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la Chartreuse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Spectacle proposé par la chorale treize-C de Valenciennes et l’association Creavol / Cie Extrasystole
Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Spectacle proposé par la chorale treize-C de Valenciennes et l’association Creavol / Cie Extrasystole
©Ville de Douai
À voir aussi à Douai (Nord)
- 90 ans : Histoire de l’appareil photographique, Musée de la Chartreuse, Douai 2 septembre 2026
- Les vitraux photographiques d’Augustin Boutique, Musée de la Chartreuse, Douai 2 septembre 2026
- De la peinture à la photographie, Musée de la Chartreuse, Douai 2 septembre 2026
- Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai 16 septembre 2026
- Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai 19 septembre 2026