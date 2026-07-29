UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baugé-en-Anjou

Spectacle de Noël à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
Baugé
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Baugé-en-Anjou

Spectacle de Noël à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09 11:30:00

Date(s) :
2026-12-09

Spectacle de Noël à Baugé
Un moment tout doux avec le groupe du Tapis Lecture
Spectacle de Noël pour éveiller la magie chez les tout-petits.
0-3 ans Sur réservation   .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18  mediatheque@baugeenanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No%EBl %E0 Baug%E9 Show

L’événement Spectacle de Noël à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

À voir aussi à Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire)