Spectacle de Noël à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Spectacle de Noël à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09 11:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Spectacle de Noël à Baugé

Un moment tout doux avec le groupe du Tapis Lecture

Spectacle de Noël pour éveiller la magie chez les tout-petits.

0-3 ans Sur réservation .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

No%EBl %E0 Baug%E9 Show

L’événement Spectacle de Noël à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert