Spectacle de Noël à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Spectacle de Noël à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09 11:30:00
Date(s) :
2026-12-09
Spectacle de Noël à Baugé
Un moment tout doux avec le groupe du Tapis Lecture
Spectacle de Noël pour éveiller la magie chez les tout-petits.
0-3 ans Sur réservation .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
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English :
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L’événement Spectacle de Noël à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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