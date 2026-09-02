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AGENDA · Gramat

Spectacle de Noël à la Bibliothèque Gramat

mercredi 16 décembre 2026 · Gramat

Spectacle de Noël à la Bibliothèque Gramat

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
46500 Gramat
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gramat

Spectacle de Noël à la Bibliothèque

Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 11:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Spectacles avec lectures animées réalisés par les animatrices de la Bibliothèque

0-12 ans

Spectacles avec lectures animées réalisés par les animatrices de la Bibliothèque

0-12 ans

  .

Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 

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English :

Performances featuring animated readings led by the library’s staff

Ages 0–12

L’événement Spectacle de Noël à la Bibliothèque Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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