AGENDA · Gramat
Spectacle de Noël à la Bibliothèque Gramat
mercredi 16 décembre 2026 · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Spectacle de Noël à la Bibliothèque
Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 11:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Spectacles avec lectures animées réalisés par les animatrices de la Bibliothèque
0-12 ans
Spectacles avec lectures animées réalisés par les animatrices de la Bibliothèque
0-12 ans
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Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
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English :
Performances featuring animated readings led by the library’s staff
Ages 0–12
L’événement Spectacle de Noël à la Bibliothèque Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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