Spectacle « De Pékin à Lampedusa », Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque Renaud-Barrault · Avignon
Informations pratiques
Spectacle « De Pékin à Lampedusa » 4 – 10 juillet Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:20:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:20:00+02:00
Samia Yusuf Omar, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. À la suite de ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme.
Elle représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin, elle décide de fuir et de tenter « le grand voyage » vers l’Europe afin de participer aux Jeux Olympiques de Londres de 2012.
Inspirée d’une histoire vraie
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Cie Belladonna – Création 2025 Festival d’Avignon OFF Spectacle
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