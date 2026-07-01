Spectacle « De Pékin à Lampedusa », Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

Spectacle « De Pékin à Lampedusa » 4 – 10 juillet Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:20:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:20:00+02:00

Samia Yusuf Omar, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. À la suite de ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme.

Elle représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin, elle décide de fuir et de tenter « le grand voyage » vers l’Europe afin de participer aux Jeux Olympiques de Londres de 2012.

Inspirée d’une histoire vraie

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Cie Belladonna – Création 2025 Festival d’Avignon OFF Spectacle