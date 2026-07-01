UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Isle

Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

samedi 18 juillet 2026 · Parc des Bayles · Isle

Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Parc des Bayles
Adresse
Les Bayles
Ville
87170 Isle
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Isle

Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le samedi 18 Juillet, venez assister à un spectacle de plein air avec Les Amis Robert Margerit. Il s’agira d’un spectacle Le cantique des oiseaux , la poesie persane du treizième siècle en musique.
Pensez à votre chaise. Plus d’informations par téléphone.   .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 96 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026

L’événement Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Isle (Haute-Vienne)