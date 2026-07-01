Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Isle

Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le samedi 18 Juillet, venez assister à un spectacle de plein air avec Les Amis Robert Margerit. Il s’agira d’un spectacle Le cantique des oiseaux , la poesie persane du treizième siècle en musique.

Pensez à votre chaise. Plus d’informations par téléphone. .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 96 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026

L’événement Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole