Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle
samedi 18 juillet 2026 · Parc des Bayles · Isle
Informations pratiques
Isle
Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026
Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le samedi 18 Juillet, venez assister à un spectacle de plein air avec Les Amis Robert Margerit. Il s’agira d’un spectacle Le cantique des oiseaux , la poesie persane du treizième siècle en musique.
Pensez à votre chaise. Plus d’informations par téléphone. .
Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 96 46
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English : Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026
L’événement Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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