Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Guard Save The Queen Saint-Brieuc
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Guard Save The Queen
Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie sauver la reine !
Radio Cirque. .
Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Guard Save The Queen Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Visite Guidée Le Port du Légué au Fil des Siècles Quai Armez Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 9 juillet 2026
- Animation Bibliothèque Buissonnière Rue Eugène Freyssinet Saint-Brieuc 9 juillet 2026
- Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique Rue Henri Servain Saint-Brieuc 9 juillet 2026