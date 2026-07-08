Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Guard Save The Queen

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie sauver la reine !

Radio Cirque. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Guard Save The Queen Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme