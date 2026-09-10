Spectacle de slam Petit Prince, Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite

Informations pratiques

Spectacle de slam Petit Prince Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elsa Triolet Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

En 2026, Le Petit Prince fêtera ses 80 ans de publication en France. Ce conte, qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde, a été traduit dans plus de 650 langues et dialectes.

C’est l’histoire d’une rencontre. Un pilote a cassé son avion au milieu du désert. Seul et en danger de mort, il se démène pour le réparer quand il fait la rencontre du Petit Prince. En quête de vérités, il a quitté son astéroïde et visite d’étranges planètes; à travers son regard d’enfant.

Médiathèque Elsa Triolet 8 rue du 11 Novembre 1918, 69310, Oullins-Pierre-Bénite Oullins-Pierre-Bénite 69310 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@oullinspierrebenite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 51 24 45 »}]

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

© Médiathèques d’Oullins-Pierre-Bénite