Spectacle de Timothee Curado Route du Vigen Boisseuil
vendredi 12 mars 2027 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Timothee Curado
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Présent !
Les clichés sur les profs sont-ils toujours d’actualité ?
À l’ère du numérique, les parents arrivent-ils à suivre ?
Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ?
Vous avez une heure !
Tim Curado, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs !
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net
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English : Spectacle de Timothee Curado
L’événement Spectacle de Timothee Curado Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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