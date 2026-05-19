Spectacle d’Eliott Doyle Petit Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle d’Eliott Doyle

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 18:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Eliott Doyle en spectacle samedi 23 janvier 2027 au Petit Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Eliott (1 L, 2 T), sinon je vous démarre. Doyle avec un D comme Donc dépêchez-vous de prendre votre place en fait . O comme Ouaaaiiis, c’est Micheeeel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance ! Y comme Y aura une heure à meubler, on va essayer quelques concepts pour passer le temps . L comme Lapeyre, y en a pas deux . E comme Et toi, tu la connais comment Mathilde ? Nous on était dans la même promo. Par contre parle bien parce qu’à n’importe quel moment je pète un câble. Attention, quand ça part, ça part !

Samedi 23 janvier, 18h Petit Kursaal

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle d’Eliott Doyle

L’événement Spectacle d’Eliott Doyle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)