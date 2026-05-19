Spectacle d’Eliott Doyle Petit Kursaal Besançon
Spectacle d’Eliott Doyle Petit Kursaal Besançon samedi 23 janvier 2027.
Besançon
Spectacle d’Eliott Doyle
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 18:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Eliott Doyle en spectacle samedi 23 janvier 2027 au Petit Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.
Eliott (1 L, 2 T), sinon je vous démarre. Doyle avec un D comme Donc dépêchez-vous de prendre votre place en fait . O comme Ouaaaiiis, c’est Micheeeel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance ! Y comme Y aura une heure à meubler, on va essayer quelques concepts pour passer le temps . L comme Lapeyre, y en a pas deux . E comme Et toi, tu la connais comment Mathilde ? Nous on était dans la même promo. Par contre parle bien parce qu’à n’importe quel moment je pète un câble. Attention, quand ça part, ça part !
Samedi 23 janvier, 18h Petit Kursaal
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Eliott Doyle
L’événement Spectacle d’Eliott Doyle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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