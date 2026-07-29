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Spectacle Des mots pour lire Médiathèque de Cognac Cognac

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque de Cognac
Adresse
10 rue du minage
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Spectacle Des mots pour lire

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

À travers une mise en scène rythmée et une création musicale immersive, les comédiens donnent voix à des témoignages autour d’un sujet encore trop souvent invisible l’illettrisme.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Words to Read Performance

Through dynamic staging and an immersive musical production, the actors give voice to personal stories about a topic that is still too often overlooked: functional illiteracy.

L’événement Spectacle Des mots pour lire Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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