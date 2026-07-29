Spectacle Des mots pour lire Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Spectacle Des mots pour lire

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

À travers une mise en scène rythmée et une création musicale immersive, les comédiens donnent voix à des témoignages autour d’un sujet encore trop souvent invisible l’illettrisme.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Words to Read Performance

Through dynamic staging and an immersive musical production, the actors give voice to personal stories about a topic that is still too often overlooked: functional illiteracy.

L’événement Spectacle Des mots pour lire Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac