Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle des Recortadores

Vendredi 14 août 2026 à partir de 21h30. Les Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Recortadores Soirée Festive Animation musicale

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Les Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 82 40 32 contact@arenes-saintesmaries.com

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English :

Les Recortadores Festive evening Musical entertainment

L’événement Spectacle des Recortadores Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer