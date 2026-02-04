Spectacle dessin en sable et musique Contes Shipibos Cie Caminos Théâtre les Aires Die

Spectacle dessin en sable et musique Contes Shipibos Cie Caminos

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

-18 ans

Début : 2026-03-18 17:30:00

fin : 2026-03-18 17:30:00

2026-03-18

Plongez au cœur de l’Amazonie péruvienne avec la Cie Caminos, qui vous invite à un voyage sensoriel entre légende et nature.

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com

English :

Plunge into the heart of the Peruvian Amazon with Cie Caminos, who invite you on a sensory journey between legend and nature.

