Spectacle dessin en sable et musique Contes Shipibos Cie Caminos Théâtre les Aires Die

Spectacle dessin en sable et musique Contes Shipibos Cie Caminos
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
-18 ans
Début : 2026-03-18 17:30:00
fin : 2026-03-18 17:30:00
2026-03-18
Plongez au cœur de l’Amazonie péruvienne avec la Cie Caminos, qui vous invite à un voyage sensoriel entre légende et nature.
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com
English :
Plunge into the heart of the Peruvian Amazon with Cie Caminos, who invite you on a sensory journey between legend and nature.
