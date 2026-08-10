Spectacle d’improvisation théâtrale Sarrebourg
samedi 31 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Match d’improvisation théâtrale franco-suisse
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Pour sa rentrée, la Cie Sans-Diego voit les choses en grand avec une rencontre internationale. Un match d’impro intense dans lequel tout sera laissé au hasard ! Préparez-vous à rire, vibrer, crier…Ce soir, c’est VOUS qui choisissez les vainqueurs entre les Sans Diego de Sarrebourg et les Sociopitres de Sion ! La salle est accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
To kick off the new season, the Sans-Diego Company is thinking big with an international showdown. An intense improv match where everything will be left to chance! Get ready to laugh, get excited, and cheer…Tonight, YOU get to choose the winners between the Sans Diego from Sarrebourg and the Sociopitres from Sion! The venue is wheelchair accessible. Online reservations are now open.
L’événement Match d’improvisation théâtrale franco-suisse Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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