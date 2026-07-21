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Spectacle D’Jal Salle de l’auzelou Tulle

vendredi 4 juin 2027 · Salle de l'auzelou · Tulle

Spectacle D’Jal Salle de l’auzelou Tulle

Informations pratiques

Début
vendredi 4 juin 2027
Fin
vendredi 4 juin 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle de l'auzelou
Adresse
Avenue du Lieutenant Colonel Faro
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
44 Tarif de base plein tarif

Tulle

Spectacle D’Jal

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04

Date(s) :
2027-06-04

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour   .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 

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English : Spectacle D’Jal

L’événement Spectacle D’Jal Tulle a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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