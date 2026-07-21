Spectacle D’Jal Salle de l’auzelou Tulle
vendredi 4 juin 2027 · Salle de l'auzelou · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Spectacle D’Jal
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – 44 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-04
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour .
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61
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English : Spectacle D’Jal
L’événement Spectacle D’Jal Tulle a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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