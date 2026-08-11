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Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Caméo Comédie Club Metz

samedi 26 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz

Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Caméo Comédie Club
Adresse
24 rue du Palais
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle Djamel Kaibou Et les autres…

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Djamel Kaibou vous embarque dans un spectacle entre standup et imitation, humour et regard sur notre époque.
À travers plusieurs personnages, des sketchs inspirés de son parcours et de l’actualité, il mélange anecdotes personnelles, observations du quotidien avec un style bien à lui.

Un spectacle rythmé, drôle et sincère, où les voix changent… mais où le rire reste le même.Tout public
18  .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22  cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Djamel Kaibou takes you on a journey through a show that blends stand-up comedy and impersonations, humor, and reflections on our times.
Through a variety of characters and sketches inspired by his own life and current events, he blends personal anecdotes and observations of everyday life with a style all his own.

A fast-paced, funny, and sincere show where the voices change… but the laughter stays the same.

L’événement Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ

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