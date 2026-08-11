Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Djamel Kaibou Et les autres…

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Djamel Kaibou vous embarque dans un spectacle entre standup et imitation, humour et regard sur notre époque.

À travers plusieurs personnages, des sketchs inspirés de son parcours et de l’actualité, il mélange anecdotes personnelles, observations du quotidien avec un style bien à lui.

Un spectacle rythmé, drôle et sincère, où les voix changent… mais où le rire reste le même.Tout public

18 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Djamel Kaibou takes you on a journey through a show that blends stand-up comedy and impersonations, humor, and reflections on our times.

Through a variety of characters and sketches inspired by his own life and current events, he blends personal anecdotes and observations of everyday life with a style all his own.

A fast-paced, funny, and sincere show where the voices change… but the laughter stays the same.

L’événement Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ