Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Caméo Comédie Club Metz
samedi 26 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Djamel Kaibou Et les autres…
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Djamel Kaibou vous embarque dans un spectacle entre standup et imitation, humour et regard sur notre époque.
À travers plusieurs personnages, des sketchs inspirés de son parcours et de l’actualité, il mélange anecdotes personnelles, observations du quotidien avec un style bien à lui.
Un spectacle rythmé, drôle et sincère, où les voix changent… mais où le rire reste le même.Tout public
18 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com
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English :
Djamel Kaibou takes you on a journey through a show that blends stand-up comedy and impersonations, humor, and reflections on our times.
Through a variety of characters and sketches inspired by his own life and current events, he blends personal anecdotes and observations of everyday life with a style all his own.
A fast-paced, funny, and sincere show where the voices change… but the laughter stays the same.
L’événement Spectacle Djamel Kaibou Et les autres… Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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