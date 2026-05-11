Spectacle d’orgue Église du Sacré-Coeur Limoges

Limoges

Spectacle d’orgue

Église du Sacré-Coeur 33 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:45:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le jeune-chœur et la classe d’orgue du Conservatoire à Rayonnement Régional propose un spectacle vocal dans un lieu inédit l’église du Sacré-Cœur.

Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .

Église du Sacré-Coeur 33 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Spectacle d’orgue

L’événement Spectacle d’orgue Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole