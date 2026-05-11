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Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges vendredi 12 juin 2026.

Lieu : CRR de Limoges (auditorium)

Adresse : 9 Rue Fitz James

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Limoges

Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Aux côtés d’Isabelle Aboulker, le chœur de l’Avant-Scène et la classe de chant du Conservatoire à Rayonnement Régional propose le spectacle vocal Douce et Barbe Bleue .

Informations complémentaires auprès du Conservatoire.   .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

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English : Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE

L’événement Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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