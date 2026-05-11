Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges
Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges vendredi 12 juin 2026.
Limoges
Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Aux côtés d’Isabelle Aboulker, le chœur de l’Avant-Scène et la classe de chant du Conservatoire à Rayonnement Régional propose le spectacle vocal Douce et Barbe Bleue .
Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE
L’événement Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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