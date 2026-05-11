Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Limoges

Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Aux côtés d’Isabelle Aboulker, le chœur de l’Avant-Scène et la classe de chant du Conservatoire à Rayonnement Régional propose le spectacle vocal Douce et Barbe Bleue .

Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE

L’événement Spectacle DOUCE ET BARBE BLEUE Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole