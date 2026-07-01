Spectacle du centre de loisirs Le Châtelet
vendredi 31 juillet 2026 · Le Châtelet
Informations pratiques
Le Châtelet
Spectacle du centre de loisirs
Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Spectacle estival des enfants du centre de loisirs, placé cette année sous le thème féérique de Disney
A travers des danses, des chants et des mises en scène préparés avec enthousiasme par les enfants du centre de loisirs, ce spectacle sera l’occasion de partager un moment convivial et festif mettant en valeur le travail accompli durant l’été. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 27 81
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English :
Summer show by the children of the recreation center, with this year’s theme based on the magical world of Disney
L’événement Spectacle du centre de loisirs Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT CHATEAUMEILLANT
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