Informations pratiques

Le Châtelet

Spectacle du centre de loisirs

Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Spectacle estival des enfants du centre de loisirs, placé cette année sous le thème féérique de Disney

A travers des danses, des chants et des mises en scène préparés avec enthousiasme par les enfants du centre de loisirs, ce spectacle sera l’occasion de partager un moment convivial et festif mettant en valeur le travail accompli durant l’été. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 27 81

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English :

Summer show by the children of the recreation center, with this year’s theme based on the magical world of Disney

L’événement Spectacle du centre de loisirs Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT CHATEAUMEILLANT