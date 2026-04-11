Spectacle Ecrire son Cirque CNAC La Marnaise Chapiteau 29 Châlons-en-Champagne
Spectacle Ecrire son Cirque CNAC La Marnaise Chapiteau 29 Châlons-en-Champagne jeudi 18 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Spectacle Ecrire son Cirque
CNAC La Marnaise Chapiteau 29 32 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Dans le cadre du Festival Furies avec la 39ème promotion (2ème année).
Les étudiantes et étudiantes esquissent les prémices de leur cirque, en imaginant une dramaturgie qui reflète leur identité, leurs envies et leur sensibilité artistique.
Ce travail vient conclure deux années d’enseignement en dramaturgie par une mise en pratique concrète. .
CNAC La Marnaise Chapiteau 29 32 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est billetterie@cnac.fr
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English : Spectacle Ecrire son Cirque
L’événement Spectacle Ecrire son Cirque Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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