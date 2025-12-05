Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle Edgar Yves Jr.

Palais des congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Les amis,

Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !

Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?

Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes il me faut du cash aussi !

En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.

ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.

Je me suis désabonné !!!

Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…

bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague le manque de “Vigilance”. .

Palais des congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Spectacle Edgar Yves Jr. Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage