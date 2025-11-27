Spectacle Edgar-Yves Jr Vigilance Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Edgar-Yves Jr Vigilance

Rue Pierre de Coubertin Palais des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route ! Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ? Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes il me faut du cash aussi !

En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis. ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant. Je me suis désabonné !!!

Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant… bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague le manque de “Vigilance”. .

Rue Pierre de Coubertin Palais des Expositions Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 99 94 50 18

English :

L’événement Spectacle Edgar-Yves Jr Vigilance Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-11-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme