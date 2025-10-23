Spectacle Edouard Deloignon Grandira Plus Tard Hermione Saint-Brieuc

Spectacle Edouard Deloignon Grandira Plus Tard

Hermione Brézillet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10 21:30:00

Date(s) :

2027-04-10

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi ? J’ai décidé que c’était ok. Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. Du lâcher prise, pour rire… ensemble !

A partir de 16 ans. .

Hermione Brézillet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Edouard Deloignon Grandira Plus Tard Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme