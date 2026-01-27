Spectacle Éléonore Bauer A pris cher ! Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Éléonore Bauer A pris cher !

Éléonore Bauer a pris cher ! Après l’immense succès de ses pièces de théâtres qui ont réuni des millions de spectateurs, Éléonore Bauer revient au one woman show pour notre plus grand plaisir. Bauer a pris cher tout est dans le titre ! Si elle n’a pas dormi depuis 4 ans avec la naissance de ses deux filles, ses vannes, elles, sont toujours aussi percutantes. Si vous aussi vous avez envie de vous allonger dans votre caddie, de boire un verre et de tout lâcher. Venez en rire avec elle !Adultes

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

Éléonore Bauer has taken a hit! After the immense success of her plays, which drew millions of spectators, Éléonore Bauer returns to the one woman show for our greatest pleasure. Bauer a pris cher is all in the title! She may not have slept in 4 years with the birth of her two daughters, but her jokes are as hard-hitting as ever. If you too feel like lying back in your shopping cart, having a drink and letting it all hang out. Come and have a laugh with her!

