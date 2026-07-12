Spectacle : « Elles étaient 3 fois » de Praline Gay-Para, un voyage au cœur des contes Bibliothèque Hergé Paris
samedi 29 août 2026 · Bibliothèque Hergé · Paris
Informations pratiques
Destiné
aux enfants à partir de 4 ans, ce spectacle de 45 minutes met en
scène trois héroïnes turbulentes, joyeuses et un peu sorcières.
La première ne peut s’empêcher de tout bouleverser… et c’est
grâce à elle que le soleil, la lune et les étoiles illuminent le
ciel. La deuxième, magicienne protectrice, veille avec tendresse et
malice sur son petit frère. Quant à la troisième, elle déjoue les
pièges de sa marâtre et du diable grâce à l’entraide et à la
solidarité de ses amies.
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Partir en Livre, la grand fête du livre jeunesse initiée par le Centre national du livre, qui a lieu chaque année partout en France.
Samedi 29 août à 15h30 à la bibliothèque Hergé.
Venez découvrir « Elles étaient 3 fois », un spectacle plein de fantaisie, de courage et d’espièglerie. Avec la participation de l’autrice et conteuse Praline Gay-Para.
Le samedi 29 août 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T18:30:00+02:00
fin : 2026-08-29T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T15:30:00+02:00_2026-08-29T16:30:00+02:00
Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge
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