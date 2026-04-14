Spectacle : en un instant, chavirer, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Spectacle : en un instant, chavirer Samedi 23 mai, 19h30 Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Comment faire commun ? En considérant l’autre, ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qui l’affecte ? Considérer l’autre pour ouvrir les possibles, révéler ? C’est ce que nous allons risquer ensemble. Une co-construction, d’une pièce chorégraphique. Un dispositif de caméras et de bracelets permettra aux danseurs d’avoir un retour sur vos émotions en temps réel pour adapter la chorégraphie en fonction. Toutes les altérations sont pensées comme des effractions du réel dans la fiction de la représentation. Réinjecter du réel, tenter cette sincérité de l’instant, avant que le réel ne nous échappe totalement.

Conception, chorégraphie : Nicolas Maloufi assisté de : Bettina Masson (corps) Camille Merckx (voix) interprètes : Claire Audrain, Clément Carre, Mina Clair, Margot Jude, Nicolas Maloufi textes et voix avec la participation des interprètes technique : Nicolas Maloufi (regard de Stéphane Leclercq) chercheur en neurocybernétique : Sofiane Boucenna, laboratoire ETIS, CY Cergy Paris Université.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Installé au pied de la cathédrale d’Évreux dans un ancien palais épiscopal classé Monument historique, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux offre une expérience de visite unique : une traversée dans l’histoire et les arts de la Préhistoire au 21ème siècle ! Dans ce lieu à l’architecture remarquable qui bénéficie de l’appellation Musée de France, les riches collections, allant de l’archéologie aux beaux-arts en passant par les arts décoratifs, l’ethnologie et l’art contemporain, vous mèneront hors-du-temps. Consacré il y a 150 ans aux découvertes archéologiques locales, le musée est devenu aujourd’hui un lieu de visite incontournable pour comprendre le passé de la ville, et plus largement pour découvrir un panorama original et universel sur l’art et l’histoire À noter : la salle archéologique située au sous-sol du musée est actuellement fermée au public. Une partie des collections gallo-romaines reste néanmoins visible dans les deux premières salles du musée.

Comment faire commun ? En considérant l’autre, ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qui l’affecte ? Considérer l’autre pour ouvrir les possibles, révéler ? C’est ce que nous allons risquer ensemble. …

©Léa Vaugelade