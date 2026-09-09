Spectacle enfant L’Enfant Magicien Le Palais Royan Événements Royan
dimanche 13 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Spectacle enfant L’Enfant Magicien
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
L’Enfant Magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
The Child Magician is a theatrical magic show that stands out for its unique approach to children and its highly humorous style—which parents are sure to love!
L’événement Spectacle enfant L’Enfant Magicien Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique
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