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Spectacle enfant L’Enfant Magicien Le Palais Royan Événements Royan

dimanche 13 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Royan

Spectacle enfant L’Enfant Magicien

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :
2026-12-13

L’Enfant Magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

The Child Magician is a theatrical magic show that stands out for its unique approach to children and its highly humorous style—which parents are sure to love!

L’événement Spectacle enfant L’Enfant Magicien Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique

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