Spectacle équestre Camargue en Liberté Avenue Denis Pauleau Châteaurenard
mardi 7 juillet 2026 · Avenue Denis Pauleau · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Spectacle équestre Camargue en Liberté
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 20h45. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:45:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Spectacle équestre Camargue en Liberté aux arènes.
Spectacle équestre unique et captivant, qui met à l’honneur toute l’authenticité de la Camargue.
Entre tradition, liberté et émotion, les chevaux camarguais majestueux évoluent en totale harmonie avec leurs cavaliers.
Renaud Vinuesa vous fera partager sa passion et son savoir-faire. Les chevaux montés ou en liberté côtoient les taureaux dans des tableaux artistiques de scènes de vie anciennes impressionnantes.
Ouverture guichet à 18h30. .
Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 14 38 86
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English :
Camargue en Liberté equestrian show at the arena.
L’événement Spectacle équestre Camargue en Liberté Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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