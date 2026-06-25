Spectacle équestre de Renaud VINUESA Avenue Denis Pauleau Châteaurenard
mardi 7 juillet 2026 · Avenue Denis Pauleau · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Spectacle équestre de Renaud VINUESA
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 20h45. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:45:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Entre liberté, émotion et prouesses équestres, Renaud Vinuesa vous fera découvrir un spectacle authentique et captivant.
Spectacle équestre unique et captivant, qui met à l’honneur toute l’authenticité de la Camargue Entre tradition, liberté et émotion, les chevaux camarguais majestueux évoluent en totale harmonie avec leurs cavaliers.
Renaud Vinuesa vous fera partager sa passion et son savoir-faire. Les chevaux montés ou en liberté côtoient les taureaux dans des tableaux artistiques de scènes de vie anciennes impressionnantes.
ARENES DE 3600 PLACES PLACEMENT LIBRE HORS ZONE ABONNES SUR GRADIN OUEST .
Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Combining freedom, emotion, and equestrian feats, Renaud Vinuesa will take you on a journey through an authentic and captivating show.
L’événement Spectacle équestre de Renaud VINUESA Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Saint-Eloi Châteaurenard 3 juillet 2026
- Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard 5 juillet 2026
- Chato en rires Avenue Denis Pauleau Châteaurenard 17 juillet 2026
- Braderie des commerçants Châteaurenard 24 juillet 2026
- Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard 25 juillet 2026