Spectacle équestre de Renaud VINUESA Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Spectacle équestre de Renaud VINUESA

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 20h45. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:45:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Entre liberté, émotion et prouesses équestres, Renaud Vinuesa vous fera découvrir un spectacle authentique et captivant.

Spectacle équestre unique et captivant, qui met à l’honneur toute l’authenticité de la Camargue Entre tradition, liberté et émotion, les chevaux camarguais majestueux évoluent en totale harmonie avec leurs cavaliers.



Renaud Vinuesa vous fera partager sa passion et son savoir-faire. Les chevaux montés ou en liberté côtoient les taureaux dans des tableaux artistiques de scènes de vie anciennes impressionnantes.



ARENES DE 3600 PLACES PLACEMENT LIBRE HORS ZONE ABONNES SUR GRADIN OUEST .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Combining freedom, emotion, and equestrian feats, Renaud Vinuesa will take you on a journey through an authentic and captivating show.

L’événement Spectacle équestre de Renaud VINUESA Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence