Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère
vendredi 17 juillet 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12
Découvrez En aparté, un spectacle équestre de la troupe A Volo Contrario, où l’art équestre rencontre la poésie et l’émotion.
Les spectacles équestres auront lieu dans la carrière juste derrière le Combero. La troupe viendra vous chercher directement à la guinguette. 8 .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Discover *En aparté*, an equestrian show by the A Volo Contrario troupe, where the art of horsemanship meets poetry and emotion.
L’événement Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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