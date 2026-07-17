Informations pratiques

Le Monastère

Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Découvrez En aparté, un spectacle équestre de la troupe A Volo Contrario, où l’art équestre rencontre la poésie et l’émotion.

Les spectacles équestres auront lieu dans la carrière juste derrière le Combero. La troupe viendra vous chercher directement à la guinguette. 8 .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Discover *En aparté*, an equestrian show by the A Volo Contrario troupe, where the art of horsemanship meets poetry and emotion.

L’événement Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)