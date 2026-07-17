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Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère

vendredi 17 juillet 2026 · Le Monastère

Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
Parc de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif enfant

Le Monastère

Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Découvrez En aparté, un spectacle équestre de la troupe A Volo Contrario, où l’art équestre rencontre la poésie et l’émotion.
Les spectacles équestres auront lieu dans la carrière juste derrière le Combero. La troupe viendra vous chercher directement à la guinguette.  8  .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Discover *En aparté*, an equestrian show by the A Volo Contrario troupe, where the art of horsemanship meets poetry and emotion.

L’événement Spectacle équestre En aparté au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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