Spectacle équestre UUKA Cie plume de cheval, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Spectacle équestre UUKA Cie plume de cheval Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Saint-Agil Loir-et-Cher

Adultes 15€, enfants – de 12 ans: 8€, tarif de soutien 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:59:00+02:00

Spectacle de voltige équestre, langue des signes chorégraphiée et musique live.

4 artistes en piste (un comédien consigné sourd, un musicien pluri-instrumentiste, une régisseuse chevaux et une voltigeuse avec ses chevaux Gadjo et Cicéron.

Réservation Cheptel Aleikoum.

Château de Saint-Agil Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254807417 [{« type »: « email », « value »: « admi.cheptelaleikoum@gmail.com »}, {« owner »: {« uid »: 44513989, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « tarif accessible sur pru00e9sentation d’un justificatif d’identitu00e9 « , « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « admi.cheptelaleikoum@gmail.com », « venueId »: 151931, « showType »: « CIRQUE-SPECTACLE_EQUESTRE », « description »: « Spectacle de voltige u00e9questre, langue des signes choru00e9graphiu00e9e et musique live. 4 artistes en piste (1 comu00e9dien chansigneur sourd, 1 musicien pluri-instrumentiste, 1 ru00e9gisseuse chevaux et 1 voltigeuse, avec ses chevaux Gadjo et Cicu00e9ron)n2nde u00e9dition des Traits du Perche : tout un week-end festif avec promenades en attelage, expositions et ateliers d’artisans…nCet u00e9vu00e8nement prend place dans le cadre des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine 2026.n+ d’infos sur FB Pays du Perche en Loir et Cher », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789840800000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « admi.cheptelaleikoum@gmail.com », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] https://www.helloasso.com/associations/cheptel-aleikoum/evenements/spectacle-uuka-voltige-equestre Dans le parc du château classé monument historique, les chevaux percheron, vont évoluer, soit montés, soit en attelage. parking

Spectacle de voltige équestre, langue des signes chorégraphiée et musique live

Lucie Chaumeil