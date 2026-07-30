Spectacle Espèces menacées Mjc De Rodez Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Espèces menacées

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Théâtre spectacle Espèces menacées , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 15 décembre 2026 à 20:30.

Par Stichomythie et Compagnies

Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d’un inconnu dans le RER.

Là où se trouvaient ses gants et son sandwich, il y a désormais des millions.

Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol pour Buenos Aires.

Mais c’était sans compter le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…

Stichomathie et Compagnie

Créée en 2016, Stichomythie & Compagnies est une compagnie de théâtre réunissant des passionnés désireux de faire découvrir des auteurs et de partager leur amour de la scène. Son nom fait référence à la stichomythie, une forme de dialogue théâtral composé de répliques courtes qui se répondent avec rythme et intensité.

La compagnie s’appuie sur une équipe de comédiens et de techniciens, enrichie régulièrement par des artistes invités issus d’autres troupes, dans un esprit d’échange, de collaboration et de convivialité. Elle est également accompagnée par des professionnels des arts graphiques, de la photographie, du maquillage et de la vidéo afin de valoriser chacune de ses créations.

Depuis sa création, Stichomythie & Compagnies a monté plusieurs spectacles, parmi lesquels Momentanément décédée, Joyeux Noël bordel, Ma vie d’artiste, Plutôt survivre, Le Père Noël est une ordure, 8 Femmes et Espèces menacées.

Engagée dans la transmission de la pratique théâtrale, la compagnie propose également une école de théâtre qui accueille des enfants et des adolescents jusqu’à 19 ans, favorisant l’épanouissement artistique et le plaisir de jouer.

Distribution

Un texte de Ray Cooney adapté par Michel Blanc & Gérard Juniot

Avec Fabien Austruy, Laurent Boyer, Candice Constans, Hervé Gilhodes, Thomas Laville, Josette Palous et, en alternance Priscilla Fages, Lidia Lorenzo, Josette Palous / Stéphanie Chané, Régis Ficat, Leila Mahfoudi

Mise en scène Fabien Austruy

Chanson finale Soviet Ballet composée par Olivier Savignac et chorégraphiée par Nadège Cayron .

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Endangered Species at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, December 15, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Espèces menacées Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)