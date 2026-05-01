Joinville

Spectacle Et j’ai continué à danser

La Lucarne Joinville Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Spectacle écrit, crée et interprété par Naho. Une seule en-scène vibrant et émouvant où l’on rit, on danse et on se relève. A travers son histoire, Naho nous entraine dans un parcours de vie intense entre blessures, renaissance et liberté retrouvée. Un spectacle puissant et lumineux où chaque chute devient un pas de danse .

La Lucarne Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Et j’ai continué à danser Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville