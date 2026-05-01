Spectacle Et j’ai continué à danser Joinville
Spectacle Et j’ai continué à danser Joinville samedi 30 mai 2026.
Joinville
Spectacle Et j’ai continué à danser
La Lucarne Joinville Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Spectacle écrit, crée et interprété par Naho. Une seule en-scène vibrant et émouvant où l’on rit, on danse et on se relève. A travers son histoire, Naho nous entraine dans un parcours de vie intense entre blessures, renaissance et liberté retrouvée. Un spectacle puissant et lumineux où chaque chute devient un pas de danse .
La Lucarne Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Et j’ai continué à danser Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Fête des jardins célestes Joinville 10 mai 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville La maison des femmes Joinville 12 mai 2026
- cinéma à l’auditoire de Joinville La femme de ménage Joinville 12 mai 2026
- Nature et chasse en fête Joinville 23 mai 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville Olivia Joinville 26 mai 2026