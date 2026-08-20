Spectacle « Et vous, qu’est-ce qui vous indigne ? », Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Spectacle « Et vous, qu’est-ce qui vous indigne ? » Vendredi 16 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Le comédien Christophe Grimonpont interroge le monde et se questionne lui-même. L’artiste met en scène 9 personnages qui s’expriment sur ce qui les indignent, en référence au texte de Stéphane Hessel « Indignez-vous »» (paru en 2010).

Ces 9 monologues ont été écrits dans le cadre d’une contributionon à la revue artistique, culturelle et collaborative « Le Canard Aquaphobe» de l’EPSM de Lille-Métropole.

Dans le cadre des Semaines d’information à la santé mentale

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Création 2026, pour la sortie du deuxième numéro de la revue artistique collaborative de l’EPSM de Lille-Métropole « La revue du Canard Aquaphobe »