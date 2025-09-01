Spectacle Eveil Ladder art Company Vogelgrun

Spectacle Eveil Ladder art Company Vogelgrun samedi 28 mars 2026.

Spectacle Eveil Ladder art Company

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Éveil nous emmène dans un monde magique où l’on peut raconter une histoire sans mots. S’éveiller avec un sourire amusé sur nos visages, tandis que nos rêves colorent le monde grisâtre.

Un voyage poétique sans paroles, entre mime et clown, entre cirque aérien et musique, écrit pour une corde, deux personnages et plusieurs fées… Une création des jeunes artistes de la compagnie Ladder Art Company, un groupe émergent de Hongrie.

Avec humour, poésie et introspection, ce spectacle interprète la dualité du genre humain. Un rêve à vivre en famille. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Eveil Ladder art Company Vogelgrun a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach