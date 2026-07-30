Informations pratiques

Rodez

Spectacle Fa’a’amu, l’enfant adoptif

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Théâtre spectacle Fa’a’amu, l’enfant adoptif , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 15 janvier 2027 à 20:30

Par la Cie Les affamés

Fa’a’amu, l’enfant adoptif, est le cri d’une mère, en réponse à la lettre de son fils adoptif. Une lettre de révolte à laquelle elle va répondre avec sa douleur, son humour, sa sincérité.

Elle s’ouvre, tout simplement, comme elle ne l’a jamais fait, comme elle n’a jamais osé le faire. Par pudeur, par peur, par omission… Parce que certaines choses sont difficiles à dire. Cette lettre du fils est un détonateur, c’est le moment de tout raconter, d’ouvrir son cœur, de mettre des mots sur ce qui a été longtemps tu.

Un message intime et universel, qui nous parle du chemin vers l’adoption, de la stérilité, de la maternité, d’amour, de reconnaissance, de maladresses, de non-dits, de la vie.

Durée 1 h 10

A partir de 13 ans

Autour du spectacle En partenariat avec l’EFA12 (enfance et familles d’adoption)

Une pièce de Roger Lombardot

Distribution

Jeu Fanny Corbasson

Mise en scène et lumières Gilles Droulez

Création soutenue par le théâtre d’aujourd’hui, la communauté de communes Beaume-Drobie et le département de l’Ardèche .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Fa’a’amu, the Adopted Child at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Friday, January 15, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Fa’a’amu, l’enfant adoptif Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)