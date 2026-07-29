Informations pratiques

Vogelgrun

Spectacle Face aux murs Hors surface

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-24 20:00:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Ôde à la vie et à la coopération pour surmonter les obstacles qu’on peut rencontrer, Face aux murs met en scène 6 acrobates et 2 trampolines, qui cherchent à s’en sortir entre moment présent et futurs possibles. Sans parole. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle Face aux murs Hors surface Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach