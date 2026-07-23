Spectacle Face aux murs Thionville

Informations pratiques

Thionville

Spectacle Face aux murs

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Face aux murs explore la mécanique des rapports humains dans un monde en perpétuel mouvement. Damien DROIN plonge au cœur d’une révolte intérieure, racontant les moments de vertiges et de doutes qu’il peut traverser face aux autres et à lui-même. Pour autant, ce récit se veut optimiste, explorant les capacités de l’homme à s’adapter, se dépasser, à recommencer et à se réinventer.

Pour chaque mur construit, une échelle peut être bricolée. Pour chaque chute, un envol peut être rêvé.

Six acrobates solitaires se retrouvent sur un vertigineux mur en plexiglas que deux trampolines entourent. Tour à tour témoin et acteur de ses désirs et de ses doutes, chaque personnage explore sa part d’ombre et son courage enfoui. Le courage d’abandonner ? Le courage de continuer ? Dans un décor en constante transformation, les univers de chacun basculent de manière inattendue. Au-delà de son aspect très esthétique, la scénographie acrobatique nous permet de plonger dans les batailles intimes et les défis communs auxquels nous sommes tous.tes confronté.es. Immense et infranchissable, un mur sur scène sépare les personnes, les idées, les espaces. Un seul côté en est visible, l’autre restant ouvert à l’imagination. Les chutes et les envols deviennent les métaphores d’un monde auquel il convient non de s’adapter, mais que l’on peut s’approprier. Car comment faire société quand l’exclusion et l’individualisme sont devenus la norme ?

Cette pièce nous dévoile une histoire kaléidoscopique où le corps humain devient un espace de liberté et où la relation avec l’autre se révèle souvent le seul réconfort contre l’appel du vide.Tout public

30 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

*Face aux murs* explores the dynamics of human relationships in a world in constant flux. Damien DROIN delves into the heart of an inner turmoil, recounting the moments of disorientation and doubt he experiences in his interactions with others and with himself. Nevertheless, this story aims to be optimistic, exploring humanity’s capacity to adapt, to push beyond one’s limits, to start over, and to reinvent oneself.

For every wall built, a ladder can be cobbled together. For every fall, a flight can be dreamed of.

Six solitary acrobats find themselves on a dizzying Plexiglas wall flanked by two trampolines. By turns witness and participant in their own desires and doubts, each character explores their inner darkness and their hidden courage. The courage to let go? The courage to carry on? In a constantly shifting setting, each character’s world is turned upside down in unexpected ways. Beyond its highly aesthetic appeal, the acrobatic set design allows us to delve into the inner struggles and shared challenges we all face. Immense and insurmountable, a wall on stage separates people, ideas, and spaces. Only one side is visible; the other remains open to the imagination. Falls and leaps become metaphors for a world to which we should not simply adapt, but which we can make our own. For how can we build community when exclusion and individualism have become the norm?

This play unveils a kaleidoscopic story in which the human body becomes a space of freedom and in which our relationship with others often proves to be the only solace against the call of the void.

L’événement Spectacle Face aux murs Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME