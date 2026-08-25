Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Rue du Stade Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient…

Rue du Stade Escale Morteau Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 18:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Sur réservation. Avec humour et autodérision, Corinne explore les défis de la parentalité dans un spectacle drôle et instructif où tous les parents se reconnaîtront. .

Rue du Stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER