Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Rue du Stade Morteau
samedi 21 novembre 2026 · Rue du Stade · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient…
Rue du Stade Escale Morteau Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 18:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Sur réservation. Avec humour et autodérision, Corinne explore les défis de la parentalité dans un spectacle drôle et instructif où tous les parents se reconnaîtront. .
Rue du Stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Visite Manufacture Pequignet Manufacture Pequignet Morteau 18 septembre 2026
- Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau 18 septembre 2026
- Concert de harpe celtique rue du stade Morteau 20 septembre 2026
- Spectacle L’enfant de l’arbre Théâtre Morteau 6 octobre 2026
- Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau 9 octobre 2026