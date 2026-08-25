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AGENDA · Morteau

Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Rue du Stade Morteau

samedi 21 novembre 2026 · Rue du Stade · Morteau

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Stade
Adresse
Escale
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
9 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient…

Rue du Stade Escale Morteau Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 18:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Sur réservation. Avec humour et autodérision, Corinne explore les défis de la parentalité dans un spectacle drôle et instructif où tous les parents se reconnaîtront.   .

Rue du Stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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