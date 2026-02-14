Informations pratiques

Cernay

Spectacle faites l’amour pas des gosses

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:45:00

Date(s) :

2027-01-16

Cette comédie explore avec humour la vie de couple confrontée à la parentalité. À travers situations du quotidien et dialogues percutants, le spectacle aborde amour, enfants et compromis avec légèreté et sincérité.

À travers le parcours de Lucas et Julie, cette comédie romantique aborde les grandes étapes de la vie de couple face à la parentalité. Du bouleversement du quotidien aux défis de l’éducation, le spectacle mêle humour, autodérision et situations dans lesquelles chacun peut se reconnaître. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

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English :

This comedy humorously explores the life of a couple as they navigate parenthood. Through everyday situations and sharp dialogue, the show tackles love, children, and compromise with lightheartedness and sincerity.

L’événement Spectacle faites l’amour pas des gosses Cernay a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay