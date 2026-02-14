Spectacle faites l’amour pas des gosses Cernay
samedi 16 janvier 2027 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Spectacle faites l’amour pas des gosses
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16 21:45:00
Date(s) :
2027-01-16
Cette comédie explore avec humour la vie de couple confrontée à la parentalité. À travers situations du quotidien et dialogues percutants, le spectacle aborde amour, enfants et compromis avec légèreté et sincérité.
À travers le parcours de Lucas et Julie, cette comédie romantique aborde les grandes étapes de la vie de couple face à la parentalité. Du bouleversement du quotidien aux défis de l’éducation, le spectacle mêle humour, autodérision et situations dans lesquelles chacun peut se reconnaître. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This comedy humorously explores the life of a couple as they navigate parenthood. Through everyday situations and sharp dialogue, the show tackles love, children, and compromise with lightheartedness and sincerity.
L’événement Spectacle faites l’amour pas des gosses Cernay a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Cernay (Haut-Rhin)
- Concours d’obéissance Cernay 12 septembre 2026
- Chantier nature participatif la Thur sauvage Cernay 12 septembre 2026
- Choisissez vos BD ! Cernay 12 septembre 2026
- Concert pop rock restauration Église St-Étienne Cernay 19 septembre 2026
- Exposition de véhicules anciens Cernay 20 septembre 2026