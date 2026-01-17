Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Rue Pablo Picasso Montluçon

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

English :

For Lucas and Julie, having a child is nothing but happiness? well, almost!

