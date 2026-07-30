Spectacle Faubourg Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Faubourg

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Théâtre spectacle Faubourg , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 19 décembre 2026 à 10:00

Par le Clan des Songes

Que peut-on imaginer lorsque l’intérieur des maisons s’allume à la tombée du jour, en faisant apparaître aux fenêtres des silhouettes et des ombres furtives ?

­Rencontres, querelles, solitude, attente, rêves…. des vies imaginées à la lueur des éclairages intérieurs et des sons qui s’en échappent.

Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation. Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler.

Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation.

Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler.

Durée 35 minutes

A partir de 4 ans

Autour du spectacle Séances scolaires vendredi 18 décembre à 10:00 et 14:30

Distribution

Direction Artistique Magali Esteban

Manipulation et jeu Magali Esteban, Erwan Costadau, Monica Padilla Fauconnier

Accompagnement artistique, réalisation marionnettes et accessoires Marina Montefusco

Accompagnement à l’écriture du scénario, regard extérieur, réalisation marionnettes et accessoires Isabelle Ployet

Technique Erwan Costadau

Création univers sonore, bruitages et musique Tom Faubert

Conception décor et construction structure Pierre-Adrien Lecerf

Photos et affiche Frédérick Lejeune

Coproduction Scène Nationale Albi-Tarn, Odyssud Blagnac, La Cigalière à Sérignan, Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Conventionnement Ministère de la Culture DRAC Occitanie, Ville de Toulouse, Ville de Sérignan et Ville de Venerque.

Soutiens aide à la création Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute Garonne. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater: Faubourg performance at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Saturday, December 19, 2026, at 10:00 a.m.

L’événement Spectacle Faubourg Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)