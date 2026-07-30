Spectacle Faubourg Rodez
samedi 19 décembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Faubourg
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Théâtre spectacle Faubourg , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 19 décembre 2026 à 10:00
Par le Clan des Songes
Que peut-on imaginer lorsque l’intérieur des maisons s’allume à la tombée du jour, en faisant apparaître aux fenêtres des silhouettes et des ombres furtives ?
Rencontres, querelles, solitude, attente, rêves…. des vies imaginées à la lueur des éclairages intérieurs et des sons qui s’en échappent.
Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation. Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler.
Entre poésie visuelle et précision d’horloger, ce spectacle sans paroles nous plonge dans un univers à la croisée du théâtre d’objet et du cinéma d’animation.
Un voyage miniature, tendre et drôle, qui parle de nous en grand — de ce qui nous sépare, et de ce qui peut encore nous rassembler.
Durée 35 minutes
A partir de 4 ans
Autour du spectacle Séances scolaires vendredi 18 décembre à 10:00 et 14:30
Distribution
Direction Artistique Magali Esteban
Manipulation et jeu Magali Esteban, Erwan Costadau, Monica Padilla Fauconnier
Accompagnement artistique, réalisation marionnettes et accessoires Marina Montefusco
Accompagnement à l’écriture du scénario, regard extérieur, réalisation marionnettes et accessoires Isabelle Ployet
Technique Erwan Costadau
Création univers sonore, bruitages et musique Tom Faubert
Conception décor et construction structure Pierre-Adrien Lecerf
Photos et affiche Frédérick Lejeune
Coproduction Scène Nationale Albi-Tarn, Odyssud Blagnac, La Cigalière à Sérignan, Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées
Conventionnement Ministère de la Culture DRAC Occitanie, Ville de Toulouse, Ville de Sérignan et Ville de Venerque.
Soutiens aide à la création Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute Garonne. .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: Faubourg performance at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Saturday, December 19, 2026, at 10:00 a.m.
L’événement Spectacle Faubourg Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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