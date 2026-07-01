Spectacle Faust au village de Jean Giono Les Jardins de Bernadette Vagney

lundi 27 juillet 2026 · Les Jardins de Bernadette · Vagney

Informations pratiques

Vagney

Spectacle Faust au village de Jean Giono

Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Représentation théâtrale FAUST AU VILLAGE de Jean Giono, par Baptiste Relat.Tout public

12 .

Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 leplateauivreinfo@gmail.com

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English :

Theatrical performance of *FAUST AU VILLAGE* by Jean Giono, directed by Baptiste Relat.

L’événement Spectacle Faust au village de Jean Giono Vagney a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES