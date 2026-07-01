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AGENDA · Vagney

Spectacle Faust au village de Jean Giono Les Jardins de Bernadette Vagney

lundi 27 juillet 2026 · Les Jardins de Bernadette · Vagney

Spectacle Faust au village de Jean Giono Les Jardins de Bernadette Vagney

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Les Jardins de Bernadette
Adresse
1 Le Peupré le Haut du Tôt
Ville
88120 Vagney
Département
Vosges
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Vagney

Spectacle Faust au village de Jean Giono

Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Représentation théâtrale FAUST AU VILLAGE de Jean Giono, par Baptiste Relat.Tout public
12  .

Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44  leplateauivreinfo@gmail.com

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English :

Theatrical performance of *FAUST AU VILLAGE* by Jean Giono, directed by Baptiste Relat.

L’événement Spectacle Faust au village de Jean Giono Vagney a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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