Spectacle Faust au village de Jean Giono Les Jardins de Bernadette Vagney
lundi 27 juillet 2026 · Les Jardins de Bernadette · Vagney
Informations pratiques
Vagney
Spectacle Faust au village de Jean Giono
Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Représentation théâtrale FAUST AU VILLAGE de Jean Giono, par Baptiste Relat.Tout public
12 .
Les Jardins de Bernadette 1 Le Peupré le Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 leplateauivreinfo@gmail.com
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English :
Theatrical performance of *FAUST AU VILLAGE* by Jean Giono, directed by Baptiste Relat.
L’événement Spectacle Faust au village de Jean Giono Vagney a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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