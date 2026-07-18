Spectacle Fergessen ‘Libère’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Fergessen ‘Libère’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09 21:10:00

Date(s) :

2027-03-09

Michaëla Chariau et David Mignonneau nous livrent leur toute nouvelle création, œuvre hybride à l’énergie primaire, à la croisée des chemins entre concert électro-tribal, danse et arts visuels.Tout public

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Micha%EBla Chariau and David Mignonneau present their brand-new creation, a hybrid work fueled by primal energy, at the crossroads of electro-tribal music, dance, and the visual arts.

L’événement Spectacle Fergessen ‘Libère’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES