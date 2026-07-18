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Spectacle Fergessen ‘Libère’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

mardi 9 mars 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Fergessen ‘Libère’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
mardi 9 mars 2027
Fin
mardi 9 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
8 Tarif enfant

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Fergessen ‘Libère’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-09 21:10:00

Date(s) :
2027-03-09

Michaëla Chariau et David Mignonneau nous livrent leur toute nouvelle création, œuvre hybride à l’énergie primaire, à la croisée des chemins entre concert électro-tribal, danse et arts visuels.Tout public
8  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Micha%EBla Chariau and David Mignonneau present their brand-new creation, a hybrid work fueled by primal energy, at the crossroads of electro-tribal music, dance, and the visual arts.

L’événement Spectacle Fergessen ‘Libère’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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