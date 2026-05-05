Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.

FESCHT MET c’est la fête ! Un énorme terrain de jeux où l’on

s’amuse des codes du bal, du club, et autres espaces et rituels

festifs !

“Fescht

met” ça veut dire “La fête avec” en Alsacien. C’est la fête

avec vous : une composition des générations, des genres et des

cultures. C’est la fête avec ussé inné : 4 performeuses qui vous

accompagnent vers une expérience de lâcher prise et d’allégresse.

La

fête se déploie sous vos yeux. Le Dj set se lance. Au sein de la

foule, les performeuses s’activent à faire circuler l’énergie

de corps en corps et impulsent des danses collectives et des jeux

absurdes. Mais qu’est ce qu’on fête ?! On fête nos coexistences

ici ! Parce que faire la fête ensemble c’est créer des souvenirs

communs pour bâtir des lendemains fertiles.

Distribution :

De et avec Alice Bachy, Emilien Brin, Nora Couderc

DJ Naomi Gross

Une grande fête entre le bal et le club, une tentative à la piste de danse inclusive

Le samedi 06 juin 2026

de 21h45 à 00h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:45:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:45:00+02:00_2026-06-06T00:15:00+02:00

Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre



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