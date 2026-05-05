Spectacle « FESCHT MET » par le Collectif ussé inné Parc des Anciennes-Mairies Nanterre
Spectacle « FESCHT MET » par le Collectif ussé inné Parc des Anciennes-Mairies Nanterre dimanche 7 juin 2026.
Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.
FESCHT MET c’est la fête ! Un énorme terrain de jeux où l’on
s’amuse des codes du bal, du club, et autres espaces et rituels
festifs !
“Fescht
met” ça veut dire “La fête avec” en Alsacien. C’est la fête
avec vous : une composition des générations, des genres et des
cultures. C’est la fête avec ussé inné : 4 performeuses qui vous
accompagnent vers une expérience de lâcher prise et d’allégresse.
La
fête se déploie sous vos yeux. Le Dj set se lance. Au sein de la
foule, les performeuses s’activent à faire circuler l’énergie
de corps en corps et impulsent des danses collectives et des jeux
absurdes. Mais qu’est ce qu’on fête ?! On fête nos coexistences
ici ! Parce que faire la fête ensemble c’est créer des souvenirs
communs pour bâtir des lendemains fertiles.
Distribution :
De et avec Alice Bachy, Emilien Brin, Nora Couderc
DJ Naomi Gross
Une grande fête entre le bal et le club, une tentative à la piste de danse inclusive
Le samedi 06 juin 2026
de 21h45 à 00h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:45:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:45:00+02:00_2026-06-06T00:15:00+02:00
Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre
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