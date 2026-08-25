Spectacle Filles d’Ariane Théatre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Filles d’Ariane

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Sur réservation. Construite à la façon d’un policier, la pièce suit l’enquête de Fleur, une adolescente qui tente de comprendre qui était sa mère. Ses recherches l’amènent à sonner à la porte d’un homme qu’elle croyait inconnu mais qui semble la reconnaître au premier regard. Fleur en est alors convaincue cet homme en sait plus qu’il ne veut l’admettre. Ensemble, ils décident de replonger dans le passé pour enfin révéler à la jeune fille le secret qui entoure sa naissance. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Filles d’Ariane Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER