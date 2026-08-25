Spectacle Filles d’Ariane Théatre Morteau
jeudi 3 décembre 2026 · Théatre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Filles d’Ariane
Théatre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 21:30:00
Date(s) :
2026-12-03
Sur réservation. Construite à la façon d’un policier, la pièce suit l’enquête de Fleur, une adolescente qui tente de comprendre qui était sa mère. Ses recherches l’amènent à sonner à la porte d’un homme qu’elle croyait inconnu mais qui semble la reconnaître au premier regard. Fleur en est alors convaincue cet homme en sait plus qu’il ne veut l’admettre. Ensemble, ils décident de replonger dans le passé pour enfin révéler à la jeune fille le secret qui entoure sa naissance. .
Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Filles d’Ariane Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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